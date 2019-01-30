На Закарпатье семья с тремя детьми отравилась угарным газом

В Закарпатской области госпитализирована семья из пяти человек с подозрением на отравление угарным газом. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в среду, 30 января.

Отмечается, что в районной больнице города Берегово находятся две женщины (бабушка и мать – ред.), а также трое детей – два мальчика 2008 и 2017 года рождения и девочка 2010 года рождения.

Состояние пострадавших средней тяжести. Они помещены в реанимационное отделение и находятся под наблюдением врачей.

Предполагаемая причина отравления устанавливается.

Напомним, 16 января во Львове в одном из жилых домов на улице Остроградских отравилась угарным газом семья из шести человек, трое из них дети.

Также в Киевской области 12 детей отравились после поездки в школьном автобусе в село Морозовка. Три ребенка попали в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net