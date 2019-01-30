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30. 01. 2019

"План Сайдика" реализует минские соглашения - ФРГ

Так называемый план Сайдика нацелен на реализацию минских соглашений, которые остаются основой урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявила в среду, 30 января, представитель правительства Германии, пишет ТАСС.

"Минские соглашения остаются основной мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. В том числе, план, представленный спецпредставителем Сайдиком, направлен на то, чтобы сделать возможной реализацию минских договоренностей и достигнуть мира в регионе".

Напомним, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

При этом глава МИД Украины заявил, что предложенный план не содержит принципиально новых идей.

В свою очередь в Москве не считают серьезной эту идею Сайдика. В "ЛДНР" план уже назвали противоречащим минским соглашениям.

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Источник: korrespondent.net

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