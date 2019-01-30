Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2019, среда, 13:08
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 01. 2019

В Румынии объявили эпидемию гриппа

Эпидемия гриппа официально объявлена в Румынии. Об этом на брифинге в Бухаресте заявила министр здравоохранения Сорина Пинтя, передает Укринформ.

"Согласно наблюдениям специалистов, третью неделю подряд у нас наблюдается рост количества инфицированных вирусом гриппа. Можем констатировать, что в Румынии – эпидемия гриппа", - сообщила министр.

Министр порекомендовала гражданам "не паниковать, а своевременно обращаться к семейным врачам при первых же симптомах заболевания".

Накануне Сорина Пинтя распорядилась дополнительно выделить медицинским учреждениям 25 тысяч доз вакцины против гриппа. Согласно последним статистическим данным, от гриппа в Румынии скончались 54 человека.

Ранее сообщалось, что в Украине массово закрывают школы на карантин из-за гриппа. В МОЗ не исключают рост числа летальных исходов из-за гриппа. Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.

Напомним, в Украине за неделю заболели гриппом почти 200 тысяч человек. За вторую неделю 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли 8 человек, всего с начала этого эпидсезона - 19 человек. Эпидемические пороги были превышены в четырех областях.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.