В Румынии объявили эпидемию гриппа

Эпидемия гриппа официально объявлена в Румынии. Об этом на брифинге в Бухаресте заявила министр здравоохранения Сорина Пинтя, передает Укринформ.

"Согласно наблюдениям специалистов, третью неделю подряд у нас наблюдается рост количества инфицированных вирусом гриппа. Можем констатировать, что в Румынии – эпидемия гриппа", - сообщила министр.

Министр порекомендовала гражданам "не паниковать, а своевременно обращаться к семейным врачам при первых же симптомах заболевания".

Накануне Сорина Пинтя распорядилась дополнительно выделить медицинским учреждениям 25 тысяч доз вакцины против гриппа. Согласно последним статистическим данным, от гриппа в Румынии скончались 54 человека.

Ранее сообщалось, что в Украине массово закрывают школы на карантин из-за гриппа. В МОЗ не исключают рост числа летальных исходов из-за гриппа. Ситуация с заболеваемостью в этом сезоне тяжелее предыдущего.

Напомним, в Украине за неделю заболели гриппом почти 200 тысяч человек. За вторую неделю 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли 8 человек, всего с начала этого эпидсезона - 19 человек. Эпидемические пороги были превышены в четырех областях.

Источник: korrespondent.net