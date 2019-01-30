Кабмин снижает нормы потребления газа

Правительство Украины на заседании в среду, 30 января, решило вернуть газовую норму 3,3 кубометра на человека для потребителей без счетчиков. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховный Суд отменил действие установленныхКабмином в 2016 году норм потребления газа для потребителей. В связи с этим потребители без счетчиков получили начисления в соответствии с постановлением Кабмина №619 от 1996 года с более высокими нормами потребления.

Эти нормы составляют 9,8 куб. м (газовая плита с централизованным горячим водоснабжением), 18,3 куб. м (газовая плита без централизованного горячего водоснабжения) и 23,6 куб. м соответственно (газовая плита и водонагреватель).

"Было 3,3 кубических метра на человека - почему человек сейчас должен платить 9,8 кубометра? Это в три раза больше, чем они потребляют. Поэтому мы возвращаемся к норме. Было 3,3 - будет 3,29", - заявил он.

При этом премьер отметил, что по завышенным нормам можно не платить.

Кроме того, Кабмин решил возложить установку счетчиков газа населению на Нафтогаз, вместо облгазов.

"Все должны быть заинтересованы, чтобы было четко просчитано, кто и сколько газа потребляет в Украине. А не так, как сегодня, газовщики друг на друга начинают списывать объемы. Эти говорят: те украли, а те говорят: эти украли. Чтобы никто ничего не крал, необходимо просто и элементарно сделать учет. Значит, нам нужен счетчик", - заявил он.

"Чья это задача? Это задача того, кто поставляет газ, кто производит газ. И одним из пунктов, которые мы сегодня примем, будет решение о том, чтобы рекомендовать Нафтогазу Украины обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Более того, там есть пункт, чтобы Минэкономики учли деньги, которые будут использованы Нафтогазом на установку счетчиков, в финансовом плане Нафтогаза", - сказал Гройсман.

Он добавил, что эта работа должна быть выполнена в сжатые сроки.

Ранее Нафтогаз обвинил Министерство энергетики в завышении норм потребления газа для украинцев, у которых не установлены счетчики. Именно это, уверены в компании, привело к тому, что в платежках за январь суммы за потребленный газ выросли в несколько раз.

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Источник: korrespondent.net