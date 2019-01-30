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30. 01. 2019

На взятке задержаны майор СБУ и командир воинской части

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке оперативного работника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 30 января.

Отмечается, что офицеров задержали в Северодонецке непосредственно во время получения взятки в размере 2500 долларов. Эти деньги получили за непрепятствование в переправке крупных партий сигарет российского производства из временно оккупированных территорий.

Майору СБУ и командиру воинской части сообщено о подозрении по статье о получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины). Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее в Полтаве сотрудники ГБР задержали военнослужащего Харьковского погранотряда и бывшего военнослужащего Госпогранслужбы за вымогательство и получение взятки в размере 1250 долларов.

Также сообщалось, что в Запорожье СБУ задержала двоих своих сотрудников по подозрению в получении взятки от иностранцев.

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Источник: korrespondent.net

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