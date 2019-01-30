В Украине за третью неделю 2019 года гриппом и ОРВИ заболели почти 199 тысяч человек. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным ведомства, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 516,2 на 100 тысяч населения, что почти на уровне эпидемического порога по Украине.

В МОЗ сообщили, что эпидемические пороги превышены в Черниговской (31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%), Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях.

"В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 198 708 человек, из них 58,5% дети в возрасте до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 6,9 %, среди детей до 17 лет увеличился на 12,5 %", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю, с 21 по 27 января, от гриппа умерли три человека.

Cмотрите фотогалерею: За неделю гриппом заболели почти 199 тысяч украинцев

Как сообщалось, в Украине за вторую неделю 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли 8 человек, всего с начала этого эпидсезона - 19 человек. Эпидемические пороги были превышены в четырех областях.

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Источник: korrespondent.net