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30. 01. 2019

Послы стран НАТО утвердили присоединение Северной Македонии – СМИ

Послы стран НАТО утвердили приложение протокола о присоединении Северной Македонии к альянсу. Об этом накануне сообщило издание Euractiv со ссылкой на собственные источники.

 
Отмечается, что теперь 29 постоянных представителей НАТО ждут разрешение своих стран подписать протокол.

После подписания документ будет направлен в национальные парламенты стран-членов, каждый из которых имеет ратифицировать документ.

Представитель НАТО на этой неделе заявил, что дата подписания протокола о вступлении Македонии будет определена "в ближайшие дни".

Также сообщается, что Греция планирует первой ратифицировать протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.

Напомним, 25 января парламент Греции одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. Это решение открыло Скопье путь в Евросоюз и НАТО, и завершило один из самых длительных споров в мире.

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Источник: korrespondent.net

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