Кабмин прекратил действие еще одного соглашения с СНГ

Кабинет министров Украины в среду, 30 января, поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран участниц Содружества независимых государств. Об этом пишет РБК-Украина.

Так, в правительстве отметили, что по результатам анализа Соглашения об общих условиях поставок товаров предлагается прекратить его действие. Данный документ был разработан для реализации межгосударственных торгово-экономических соглашений в рамках СНГ и заключался во время перехода участниц Содружества к рыночным отношениям.

В частности, в Соглашении указаны принципы заключения, внесения изменений и расторжения торгово-экономических соглашений с указанием объемов, конкретных поставщиков, сроков поставки и закрепление конкретных поставщиков за конкретными покупателями, что недопустимо в условиях рыночной экономики. Соглашение устарело в целом и не соответствует современному состоянию отношений между странами.

Ранее, 23 января, Кабмин прекратил действие трех соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Напомним, 22 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из СНГ. В конце августа Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ.

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Источник: korrespondent.net