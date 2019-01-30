В Николаеве жителям одного из домов по улице Шевченко пришли счета за отопление на сумму почти 5,5 тысяч гривен. Об этом на странице Contact Center при Миколаївській міській раді в Facebook сообщила житель дома Алена Скребец.

"Площадь 90 кв. Государственное отопление. Счетчик в доме. Как жить? Цена 5422 за декабрь. 60 грн/КВ/м", - сообщила девушка, прикрепив счет

В комментариях также указывается, что дом, жители которого получили такие счета, обслуживается ОСМД, есть подомовой счетчик. Жители уже обратились во все известные им инстанции, однако ответов пока что не последовало.

Cмотрите фотогалерею: Жителям Николаева пришли платежки за отопление на пять тысяч

Ранее сообщалось, что жителю Сум пришла платежка за свет на 133 тысячи гривен. Сумчанин получил платежку за якобы потребленную электроэнергию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net