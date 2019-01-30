В шести школах Кривого Рога ищут взрывчатку

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул в среду, 30 января, сообщил, что в Саксаганском, Долгинцевском и Металлургическом районах неизвестные заминировали шесть школ. Об этом пишет Первый Криворожский.

По словам Вилкула, во время заседания сессии горсовета ему позвонила женщина и сообщила о том, что заминированы школы №130, 122, 88, 91, 14 и 95.



Информацию подтвердили в пресс-службе Криворожского отдела полиции.

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Ранее в Измаиле учительница принесла в школу гранату. Правоохранители эвакуировали учащихся и педагогов.

Накануне в Киеве в школе №139 загорелась проводка. Всех детей эвакуировали.

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Источник: korrespondent.net