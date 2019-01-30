В Кремле объяснили общение Путина и Трампа без переводчика

Кремль не комментирует информацию о том, присутствовал ли американский переводчик во время беседы президентов России и США на саммите G20 в Аргентине. Переводчик президента РФ Владимира Путина всегда находился рядом с ним. Об этом сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 30 января.

"На полях саммита у Путина было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, "на ногах". Совершенно не наше дело, кто там был и кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно – вот это наше дело и здесь у нас полная стабильность и полный порядок. Вот все, что я могу сказать на этот счет", – сказал Песков.

Также он считает, что "истерия СМИ как правило бывает необоснованной". "Тем более, во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа, налицо абсолютно, действительно, истеричный подход, который не опирается, как правило, на что-то реальное", – добавил представитель Кремля.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе Путин и Трамп в течение беседовали 15 минут в местном театре. Личный разговор президентов состоялся, когда они шли к выходу из здания. Трамп вместе с женой Меланьей и Путин с переводчиком разговаривали наедине и были среди последних, кто покинул театр.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп скрыл подробности своих разговоров с Путиным. Даже в засекреченных файлах в США не оказалось ни одной детализированной записи разговоров в пяти местах за последние два года.

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Источник: korrespondent.net