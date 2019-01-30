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30. 01. 2019

В Житомирской области в кафе подрезали прокурора

В Коростене Житомирской области ранее судимый местный житель порезал ножом сотрудника местной прокуратуры. Об этом сообщили УНН в полиции области.

Между сотрудником прокуратуры и местным жителем в одном из кафе Коростеня возник конфликт, причины, которого пока не известны. После словесной перепалки мужчина выхватил нож и ранил прокурора в живот.

Раненый, 1980 года рождения, был доставлен бригадой скорой помощи в больницу где прооперирован. Полиция задержала и нападающего, которым оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения.

Начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. 

Ранее сообщалось, что под Ровно пьяный водитель избил полицейского. Правонарушитель ударил кулаком в лицо 21-летнего инспектора. Полицейский получил черепно-мозговую травму.
 
Напомним, в Киеве мужчина избил полицейского. Телесные повреждения полицейскому нанес 25-летний житель Киевской области. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
 

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Ранее сообщалось, что под Ровно пьяный водитель избил полицейского. Правонарушитель ударил кулаком в лицо 21-летнего инспектора. Полицейский получил черепно-мозговую травму.
 
Напомним, в Киеве мужчина избил полицейского. Телесные повреждения полицейскому нанес 25-летний житель Киевской области. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

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