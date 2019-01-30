В Житомирской области в кафе подрезали прокурора

В Коростене Житомирской области ранее судимый местный житель порезал ножом сотрудника местной прокуратуры. Об этом сообщили УНН в полиции области.
Между сотрудником прокуратуры и местным жителем в одном из кафе Коростеня возник конфликт, причины, которого пока не известны. После словесной перепалки мужчина выхватил нож и ранил прокурора в живот.
Раненый, 1980 года рождения, был доставлен бригадой скорой помощи в больницу где прооперирован. Полиция задержала и нападающего, которым оказался ранее судимый мужчина 1980 года рождения.
Начато уголовное производство по ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость