Супрун увидела общее между памятниками Ленину и эпидемией кори

Между памятниками Ленину и эпидемией кори есть нечто общее: недальновидность людей и нежелание мыслить глобальнее. Об этом в среду, 30 января, в соцсети Facebook пишет и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Неожиданное, но меткое сравнение эпидемии кори с памятниками Ленину. Терпеть нелепый идол тирана лишь потому, что привыкли видеть его с детства и он "есть не просит". Не вакцинироваться, потому что не видели, чтобы кто-то заболел. Однако ходят слухи, что кто-то умер от вакцин. Что общего у этих решений? Недальновидность и отсутствие желания мыслить глобально", - говорится в сообщении.

По мнению Супрун, у памятников Ленину были сторонники, не представлявшие жизни без них.

"Даже не жизнь без коммунистической идеологии, а именно без каменных истуканов... Потому что эти люди привыкли видеть их всю свою жизнь. И не хотели мыслить шире и вспомнить, что это памятник лицу, являющемуся причиной гибели и страданий миллионов украинцев. А место, где стоит его идол, довольно хорошо выглядело без Ленина сотни лет. Впрочем, вот прошло всего несколько лет, и уже никто и не вспоминает, что было на месте этих Лениных", - отметила чиновница.

По ее словам, люди, которые не заботятся о прививках от кори, тоже так поступают - преимущественно по инерции, а не в результате взвешенных и обдуманных решений.

"Только массовая вакцинация привела к тому, что уровень заболевания начал падать", - пишет Супрун.

Она добавила, что вакцинировать от кори в мире начали только в 1963 году. До этого масштабные эпидемии болезни повторялись каждые 2-3 года. За те года от кори умерло 2,5 млн человек.

В Украине снова начались вспышки кори с летальными исходами. Супрун пишет, что это произошло из-за провалов в государственных закупках лекарств и вакцин, которые длились годами, влиянии антивакцинальной кампании, а также отсутствиижелания вакцинироваться у граждан.

"Не надо ограничиваться только собственным опытом и слухами. Не надо ждать, когда произойдет беда, чтобы начать что-то делать. Заботьтесь о своей защите и выгоняйте нечисть из страны. С памятниками Ленину уже покончено. Очередь за корью", - добавила Супрун.

Ранее стало известно, что МОЗ не будет объявлять эпидемию кори.

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Источник: korrespondent.net