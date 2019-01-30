Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции разоблачили в Луганской области местного жителя, который занимался продажей оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 30 января.
"В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали жителя Северодонецка во время очередной попытки сбыта заказчику трех ракетно-противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее оперативники задокументировали реализацию злоумышленником восьми тротиловых шашек весом 1,6 килограмма, 15 гранат с запалами и более полутора тысяч патронов различного калибра.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Cмотрите фотогалерею: В Северодонецке мужчина пытался продать три гранатомета
Ранее во Львове сотрудники полиции задержали местного жителя, который продавал гранатомет. Он оценил РПГ-22 в 15 тысяч гривен.
А в Херсонской области был задержан ранее судимый мужчина, который пытался продать прохожим гранату РГД-5. Он заявил, что якобы нашел гранату в лесу.
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Источник: korrespondent.net
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