Францию накрыл снегопад: без электричества более 40 тысяч домов

Снегопады в ряде районов Франции привели к проблемам с подачей электроэнергии в жилые дома. Об этом в среду, 30 января, сообщает France Info.

Отмечается, что около 41 000 жилых домов остались без электричества по всей стране. Наиболее сложная ситуация сложилась на северо-востоке Франции, в частности, в департаментах Уаза, Эна и Сомма.

На юго-западную часть страны также обрушились снегопады и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 110 км/ч.

Местные метеорологические службы объявили о повышенном уровне опасности из-за снегопадов и гололеда в общей сложности в 15 департаментах. На ряде крупных автомагистралей ограничена максимальная скорость движения, а также запрещен въезд тяжелых грузовых автомобилей.

В центральном регионе Франции - Иль-де-Франсе - наблюдается менее сложная ситуация.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за аномальной погоды и снега погибли два человека.

На Францию обрушились снегопады

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Источник: korrespondent.net