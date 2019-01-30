Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2019, среда, 14:49
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 01. 2019

Францию накрыл снегопад: без электричества более 40 тысяч домов

Снегопады в ряде районов Франции привели к проблемам с подачей электроэнергии в жилые дома. Об этом в среду, 30 января, сообщает France Info.

Отмечается, что около 41 000 жилых домов остались без электричества по всей стране. Наиболее сложная ситуация сложилась на северо-востоке Франции, в частности, в департаментах Уаза, Эна и Сомма.

На юго-западную часть страны также обрушились снегопады и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 110 км/ч.

Местные метеорологические службы объявили о повышенном уровне опасности из-за снегопадов и гололеда в общей сложности в 15 департаментах. На ряде крупных автомагистралей ограничена максимальная скорость движения, а также запрещен въезд тяжелых грузовых автомобилей.

В центральном регионе Франции - Иль-де-Франсе - наблюдается менее сложная ситуация.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за аномальной погоды и снега погибли два человека.

На Францию обрушились снегопады

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.