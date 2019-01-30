Францию накрыл снегопад: без электричества более 40 тысяч домов

Снегопады в ряде районов Франции привели к проблемам с подачей электроэнергии в жилые дома. Об этом в среду, 30 января, сообщает France Info.
Отмечается, что около 41 000 жилых домов остались без электричества по всей стране. Наиболее сложная ситуация сложилась на северо-востоке Франции, в частности, в департаментах Уаза, Эна и Сомма.
На юго-западную часть страны также обрушились снегопады и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 110 км/ч.
Местные метеорологические службы объявили о повышенном уровне опасности из-за снегопадов и гололеда в общей сложности в 15 департаментах. На ряде крупных автомагистралей ограничена максимальная скорость движения, а также запрещен въезд тяжелых грузовых автомобилей.
В центральном регионе Франции - Иль-де-Франсе - наблюдается менее сложная ситуация.
Ранее сообщалось, что в Киеве из-за аномальной погоды и снега погибли два человека.
На Францию обрушились снегопады
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Источник: korrespondent.net
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