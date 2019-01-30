Кабмин утвердил программу сотрудничества с НАТО на год

Правительство Украины утвердило программу мероприятий под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019 год. Об этом в среду, 30 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Как сообщается, программа разработана Министерством иностранных дел и других заинтересованных органов власти совместно с Правительственным офисом координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабинета министров.

Годовая программа определяет цели, которые планируется достичь до конца 2020 года, и приоритетные задачи на текущий год.

Главными составляющими программы являются мероприятия на 2019 год с перечнем действующих законодательных и нормативно-правовых актов, показателей эффективности/индикаторов выполнения положений программы и ориентировочный план мероприятий в рамках комиссии Украина-НАТО.

Ранее Порошенко назвал сроки введения стандартов НАТО. По его словам, начиная со следующего года Вооруженные силы Украины будут действовать по стандартам НАТО.

Как сообщалось, по итогам прошлого года НАТО высоко оценила выполнение Киевом задач Альянса.

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Источник: korrespondent.net