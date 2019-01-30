В Британии впервые посадили в тюрьму женщину-депутата

В Великобритании бывший депутат от Лейбористской партии Фиона Онасанья получила три месяца тюрьмы за то, что солгала полицейским, чтобы избежать уплаты штрафов за превышение скорости. Об этом сообщает The Times.

Онасанья стала первой женщиной-депутатом, которая получила тюремный срок. Она также стала первым за последние 28 лет действующим депутатом, которого посадили.

По решению суда, 35-летняя Онасанья "настойчиво и умышленно" лгала полиции о том, кто был за рулем ее авто в попытке избежать штрафа после того, как ее машину зафиксировали на скорости 41 миль в час в зоне, где разрешается ехать не более 30 миль в час.

Инцидент произошел в июле 2017 года. Через девять дней после фиксации она получила письмо с уведомлением о возможном судебном преследовании и разрешила своему брату заполнить форму с пояснениями.

Он указал водителем авто бывшего арендатора и подделал подпись своей сестры. К тому времени, когда 2 ноября ее допрашивали о форме, Онасанья знала, что сделал ее брат, но солгала полиции.

Лейбористская партия исключила Онасанью, но она остается независимым депутатом. Она будет продолжать получать зарплату в размере более 77 000 фунтов стерлингов во время заключения.

Депутаты автоматически вынуждены отказываться от должности только в том случае, если они получили тюремное заключение более 12 месяцев.

Онасанья, вероятно, проведет в тюрьме лишь половину срока, поскольку будет иметь право на домашний арест. Эта схема позволяет тем, кто отбывает наказание от трех месяцев до четырех лет, освободиться раньше при условии ношения электронного браслета и соблюдение комендантского часа.

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Источник: korrespondent.net