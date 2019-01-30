Италия готовится вывести войска из Афганистана

В Италии намерены вывести военный контингент из Афганистана. Об этом заявила министр обороны страны Элизабетта Трента, сообщает в среду, 30 января, РИА Новости.

"Мы там 17 лет, потеряли погибшими 54 человек, потратили 7 миллиардов евро, наш вклад оказался заметным, но сейчас ситуация развивается, стороны идут к соглашению, и, надеюсь, достигнут его, и мы как страна имеем это в виду", - заявила она местной прессе.

Информация о возможном выводе итальянского контингента в местной печати появилась после того, как стало известно, что США и радикальное движение Талибан договорились об основных рамках соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана.

Вместе с тем, сообщения о планах вывода контингента были встречены непониманием со стороны главы МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, который заявил, что не был поставлен в известность относительно планов министра обороны. На эти заявления Трента ответила, что не должна была его оповещать.

Отмечается, что в Афганистане находятся 900 военнослужащих из Италии, чье возвращение может занять около года.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину - до 7 тысяч военнослужащих. В настоящее время в стране находятся более 14 тысяч американских военных.

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Источник: korrespondent.net