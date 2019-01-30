Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2019, среда, 14:54
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 01. 2019

В Украине активируют импортозамещение в оборонке

Правительство Украины на заседании в среду, 30 января, утвердило запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отмечается, что реализация проекта позволит сформировать единую базу данных производителей и пользователей продукции оборонного назначения, поставки которой в Украину полностью или частично остановлены.

Также предусматривается, что единая база таких производителей поможет расширить кооперацию между ними, что сможет загрузить собственные производственные мощности и улучшит освоение производства новой продукции.

Утвержденный порядок определяет требования к информации, которая подается предприятиями для включения их в Реестр. Внесение информации и сведений о предприятиях ОПК и ведения самой базы осуществляет Минэкономразвития.

Отметим, 17 января Верховная Рада упростила государственные закупки оружия и предоставления услуг оборонного назначения из-за границы. Документ предусматривает устранение посредников при закупке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.