В Украине активируют импортозамещение в оборонке

Правительство Украины на заседании в среду, 30 января, утвердило запуск Государственного реестра импортозамещения и кооперации в оборонно-промышленном комплексе. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отмечается, что реализация проекта позволит сформировать единую базу данных производителей и пользователей продукции оборонного назначения, поставки которой в Украину полностью или частично остановлены.

Также предусматривается, что единая база таких производителей поможет расширить кооперацию между ними, что сможет загрузить собственные производственные мощности и улучшит освоение производства новой продукции.

Утвержденный порядок определяет требования к информации, которая подается предприятиями для включения их в Реестр. Внесение информации и сведений о предприятиях ОПК и ведения самой базы осуществляет Минэкономразвития.

Отметим, 17 января Верховная Рада упростила государственные закупки оружия и предоставления услуг оборонного назначения из-за границы. Документ предусматривает устранение посредников при закупке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net