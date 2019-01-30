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30. 01. 2019

Снежный шторм в США: погибли три человека

В США в результате зимнего шторма Джейден погибли три человека, сообщает The Weather Channel.

Два человека погибли в двух ДТП на западе штата Айова.

Так, в городке Либертивилль (штат Иллинойс) мужчина скончался от удара снегоуборочной машины.

Из-за шторма были отменены более 1300 авиарейсов, большинство самолетов должны были вылететь из чикагских аэропортов О'Хара и Мидуэй.

Из-за непогоды школы, государственные учреждения были закрыты.

Ранее сообщалось, что в Чикаго из-за сильных холодов рекордно подорожал газ. 

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Источник: korrespondent.net

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