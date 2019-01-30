В Житомире на взятке поймали главу госэкологического надзора

В Житомире в среду, 30 января, сотрудники СБУ задержали на взятке начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

По данным правоохранителей, чиновник требовал от членов одного из садоводческих кооперативов передачи ему права постоянного пользования на четыре земельных участка садоводческого кооператива стоимостью 120 тысяч гривен.

Сообщается, что за такое "вознаграждение" он пообещал неначисление штрафа за незаконную рубку леса на территории садоводческого кооператива, а также непроведение в дальнейшем его подчиненными проверок этого кооператива.

Злоумышленника задержали сразу после передачи ему документов на эти земельные участки.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Задержанному госслужащему готовится сообщение о подозрении, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Ранее в Киеве на взятке задержали чиновника Укрзализныци. По данным правоохранителей, он требовал 250 тысяч гривен за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.

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Источник: korrespondent.net