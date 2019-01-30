В Канаде садовник убил восемь геев

В Канаде ландшафтный дизайнер Брюс Макартур признался в убийстве восьми человек, которые он совершил в пригороде Торонто, где проживают люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом во вторник, 29 января, сообщает Globe and Mail.

Убийства садовник совершал в период с 2010 по 2017 год.

Первой жертвой 67-летнего Макартура стал его бывший знакомый, затем были убиты два иммигранта из Афганистана, два беженца из Шри-Ланки, выходец из Ирана, уроженец Турции, а также канадский бездомный.

Арестован Макартур был в начале 2018 года, когда в его квартире обнаружили привязанного к кровати юношу.

Отмечается, что работа ландшафтного дизайнера позволила убийце скрыть останки жертв в саду клиентов.

По данным следствия, все погибшие проживали в городском районе Гей-Виллидж (Gay Village) - местной общине представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Слушания по вынесению приговора начнутся на следующей неделе и будут переводиться на фарси и тамильский язык, чтобы их могли понимать родственники жертв. За каждое убийство подсудимому грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения ранее 25 лет.

Мэр Торонто Джон Тори сравнил убийцу с "чудовищем, которое охотилось в нашем городе", и выразил надежду, что тот никогда не выйдет на свободу.

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Источник: korrespondent.net