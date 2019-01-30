На полигоне в Ровенской области завершается цикл подготовки старшин, сержантов и офицеров по квалификационным стандартам НАТО. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что в целом в Ровненской области подготовка украинских военных по программе Орбитал продолжается уже несколько лет подряд.

В прошлом году там впервые проводился курс подготовки военных инструкторов Вооруженных сил Украины. Модули программы предусматривали обучение по направлению индивидуальной подготовки.

На этот раз под руководством британских коллег украинские военные осваивают тактику действий подразделений в различных видах боя. Так, на одном из участков полигона учебная группа отрабатывает тактические действия подразделения во время прямого огневого контакта с противником.

Cмотрите фотогалерею: На Ровенском полигоне украинских военных тренируют по стандартам НАТО

Ранее сообщалось о тренировке военных летчиков над Азовом.

Напомним, 23 января в Полтавской области стартовали летные учения армейской авиации.

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Источник: korrespondent.net