В Украину прибыл третий вертолет Airbus-H225 Super Puma, предназначенный для нужд Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий в среду, 30 января.

Отмечается, что вертолет сделал техническую остановку в международном аэропорту Ивано-Франковска, во время которой его и сфотографировали.

В дальнейшем машина будет использоваться специальным авиационным подразделением оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Украину прибыл еще один вертолет из Франции

Ранее сообщалось, что в декабре 2018 года МВД Украины уже получило два первых вертолета по контракту с французской компанией Airbus Helicopters.

Напомним, 14 июля Украина и Франция подписали соглашение на поставку 55 современных вертолетов для силовых ведомств. Сумма сделки составит 555 млн евро. В эту сумму также входят обучение, техобслуживание и т.д.

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Источник: korrespondent.net