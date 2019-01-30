Житель Харьковской области обокрал храм

Сотрудники Чугуевского отдела полиции задержали 37-летнего мужчину, который украл девять икон. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что в дежурную часть местного отдела полиции обратился житель района. Он сообщил, что в местном храме выбиты окна и отсутствуют иконы.
В ходе проведения розыскных действий полицейские оперативно задержали за совершение кражи 37-летнего жителя Харьковского района. Мужчина не стал отрицать своей вины.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по статье о краже.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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Источник: korrespondent.net
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