В Саудовской Аравии в результате наводнения погибли 12 человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на саудовское информагентство SPA в среду, 30 января.

Отмечается, что проливные дожди продолжаются в разных регионах Саудовской Аравии с 27 января.

За последние дни спасатели оказали помощь 271 одному человеку. Из района Табук на северо-западе королевства эвакуированы 137 человек.

Cмотрите фотогалерею: В Саудовской Аравии из-за наводнения погибли 12 человек

Напомним, в Индонезии не менее 68 человек погибли в результате наводнения и оползней на острове Сулавеси. Тысячи людей в 14 районах были эвакуированы и в настоящее время живут в приютах, школах, палатках или мечетях.

Ранее на острове Мадагаскар за два дня погибли девять человек в результате наводнения, вызванного сильными ливнями. Люди погибли в столице острова Антананариву.

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Источник: korrespondent.net