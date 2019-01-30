В Польше шесть туристов попали под лавину

В польских Татрах шесть туристов попали под лавину. Об этом в среду, 30 января, информирует RMFFM.

Спасатели нашли лыжников. Трое из них - в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, с помощью вертолета доставили в больницу Кракова.

Польские спасатели пока обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.

Как сообщалось, 26 января в Раховском районе Закарпатской области трое туристов из Киева попали под лавину. Один из них погиб.

В тот же день в результате схода лавины погиб заместитель министра Косово по делам диаспоры Ариан Даци.

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Источник: korrespondent.net