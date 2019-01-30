В ЕС приняли ряд решений на случай жесткого Brexit

В среду, 30 января, Еврокомиссия приняла решение по социальным программам, действующим в ЕС, на случай жесткого Brexit. Об этом объявил на пресс-конференции в Брюсселе первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, сообщает Интерфакс-Украина.

Решения, в частности, касаются образовательной программы Erasmus+, координации социального обеспечения и бюджета ЕС.

Так, было решено, что в случае Brexit без соглашения, учащаяся молодежь Евросоюза и Великобритании, продолжающая участвовать в программе Erasmus+ на день 30 марта 2019 года (после выхода Великобритании из ЕС – ред.), сможет завершить без помех свое обучение.

Власти государств-членов ЕС продолжат учитывать периоды страхования, выполнения работы в качестве самозанятого субъекта и статуса резидента в Соединенном Королевстве до его выхода из ЕС при расчетах выплат социального страхования, таких как пенсии.

Британские получатели финансирования из бюджета ЕС продолжат пользоваться выплатами по своим действующим контрактам при условии, что Соединенное Королевство продолжит соблюдать свои финансовые обязательства по союзному бюджету. При этом в Еврокомиссии уточняют, что данный вопрос не связан с финансовым урегулированием по случаю выхода Великобритании из ЕС.

Европейская комиссия заявила, что она будет тесно сотрудничать с Европейским парламентом и Советом ЕС с целью гарантировать принятие предложенных законодательных актов в такие сроки, чтобы они могли вступить в силу не позднее 30 марта 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net