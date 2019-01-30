На выходе из Ленинского районного суда в Николаеве неизвестный расстрелял двух человек. Об этом в среду, 30 января, сообщают НикВести.
По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина погибла на месте, мужчина скончался в карете скорой помощи.
Украинская правда со ссылкой на спикера Нацполиции Ярослава Тракало пишет, что мужчину, расстрелявшего супругов у суда, задержали.
Проводятся следственные действия, на месте происшествия находится руководство Николаевского главка полиции.
Cмотрите фотогалерею: В Николаеве у здания суда расстреляли двух человек
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Источник: korrespondent.net
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