Трамп оценил шансы на денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп оценивает шансы на денуклеаризацию КНДР как "приличные". Об этом он написал в среду, 30 января, в Twitter

"Отношения с КНДР лучше, чем когда-либо... Приличные шансы на денуклеаризацию. Время покажет, что будет с КНДР, но в конце срока предыдущей администрации отношения были ужасными, назревали очень плохие вещи. Теперь совсем другая история. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в ближайшее время", - написал он.

Напомним, 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась встреча Трампа и Ким Чен Ына. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Отметим, вторая встреча лидеров США и КНДР может состояться уже до конца зимы.