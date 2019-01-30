Полиция Ужгорода устроила погоню за Volkswagen

В Ужгороде патрульные устроили погоню, чтобы задержать нетрезвого водителя, но его автомобиль смог остановится, только врезавшись в дерево, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Вчера, около часа после полуночи, на улице Собранецкой патрульные заметили Volkswagen, водитель которого нарушил ПДД. На законное требование инспекторов остановиться он не реагировал. Не остановили его и проблесковые маячки синего и красного цветов, ни сирена", – сообщают в патрульной полиции.

Убегая, водитель неоднократно подвергал опасности других участников дорожного движения. В конце концов водитель "остановился" когда въехал в ствол дерева.

Уже в ходе общения оказалось, что мужчина был пьян. От прохождения освидетельствования в законном порядке он отказался. Однако не отрицал, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Инспекторы составили на водителя ряд административных материалов: за управление в состоянии опьянения; за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств; за управление без соответствующих документов; за невыполнение законного требования об остановке.

Как сообщалось, в Швейцарии полицейского оштрафовали за превышение скорости во время погони. Преследование грабителей банка, по мнению швейцарского суда, не дает правоохранителям права превышать скорость.

Напомним, в Ровно водитель попал в аварию, убегая от полиции. Как оказалось, водитель был в состоянии наркотического опьянения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net