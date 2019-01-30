Задержка рейсов в Борисполе: Укртатнафта возобновляет отгрузку авиатоплива

Компания Укртатнафта возобновила отгрузку авиатоплива и обеспечение им аэропортов Украины. Об этом сообщается на сайте Укртатнафты в среду, 30 января.

Отмечается, что в ситуацию с погашением налоговых векселей вмешался премьер-министр Владимир Гройсман, министр финансов Елена Маркарова и заместитель главы ГФС.

"Процедура погашения налоговых векселей восстановлена", - добавили в Укртатнафте.

Напомним, по состоянию на вечер 29 января в аэропорту Борисполь на 1-2 часа были задержаны вылеты 22 рейсов из-за сбоя в заправке самолетов топливом.

Из-за снега в Одессе проблемы в аэропорту

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Источник: korrespondent.net