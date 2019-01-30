Россия против мониторинга европейцев на Азове

О размещении постоянной международной мониторинговой миссии в Керченском проливе не может быть и речи. Об этом заявил в среду, 30 января, замглавы МИД России Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

"Об этом и речи не может быть. Мы в качестве жеста доброй воли предложили такую одноразовую поездку экспертов, чтобы они потом доложили своему руководству. Но, к сожалению, это было воспринято как приглашение к более широкому танцу. Нас такой подход не устраивает", - заявил дипломат.

Карасин подчеркнул, что позиция России с самого начала была понятной и логичной.

"Мы в лице президента Путина предложили канцлеру Меркель, что если они хотят направить одноразовую какую-то группу для того, чтобы посмотреть, как обстоят дела на месте в Керченском проливе, то мы готовы это организовать. Но мы категорически против того, чтобы это увязывалось как-то с многосторонним форматом мониторинга, да еще включая Украину, то есть фактически раздувать формат до полномасштабной, долгосрочной миссии", - подчеркнул он.

Напомним, что во время визита в Москву глава МИД Германии Хайко Маас передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.

Киев поддержал возможную международную миссию в Керченском проливе.

25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net