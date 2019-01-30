Националисты "очистили" вокзал Николаева от бездомных

Активисты Социал-Национальной Ассамблеи (СНА) заставили бездомных, которые жили в здании Николаевского железнодорожного вокзала, убрать там мусор и прогнали их. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор СНА Кристиан Кнаус в среду, 30 января.

По словам Кнауса, бездомные не хотели идти в пункты обогрева, а решили жить на вокзале, превратив его в "помойку, курилку, туалет и место для совершения краж и других преступлений".

"Весь мусор был убран теми же асоциальными элементами и в здании вокзала остались только те, кто ожидает своего поезда. Все 20 с лишним вокзальных оккупантов с бездомных и цыган больше не вернутся туда, а мы это проконтролируем. Больше такого не будет. Совсем", - говорится в посте Кнауса.

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По словам активиста, после "уборки" националисты получили слова благодарности от работников железнодорожного вокзала.

"Этот клоповник был в 100 метрах от главного управления патрульной полиции, но несмотря на многочисленные жалобы ни один экипаж так и не добрался за 3 дня до железнодорожного вокзала", - добавил координатор СНА.

Напомним, в Херсоне готовили теракты против националистов. Гражданин К. планировал два покушения на представителей Нацкорпуса и народной дружины, но за ним следили силовики.

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Источник: korrespondent.net