Альтернативы минским соглашениям нет - Сайдик

Спецпредседателя ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам заседания Контактной группы по Донбассу в Минске в среду, 30 января, заявил о безальтернативности минских соглашений, сообщает ТАСС.

Ранее Сайдик сообщил о существовании нового плана по урегулированию на Донбассе вместо минских соглашений. Он якобы предусматривает подключение к процессу ООН путем направления в Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

"Опираясь на свой более чем трехлетний опыт работы, хочу подчеркнуть мою полную приверженность минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины", - сказал он.

Он отметил, что задача всех участников минского процесса состоит в том, чтобы сделать все необходимое для полной имплементации минских соглашений.

По словам Сайдика, в прошлом году удалось существенно сократить число жертв среди гражданского населения на Донбассе.

"Согласно предварительным данным СММ ОБСЕ, с начала этого года до позавчерашнего дня не было зарегистрировано ни одного убитого среди гражданского населения. Это явное доказательство того, что наша работа в Минске приносит результат", - отметил представитель ОБСЕ.

Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что на переговорах в Минске сегодня снова поднимался вопрос обмена пленными, ни никаких конкретных результатов достигнуто не было.

Напомним, о "плане Сайдика" также высказались в Киеве и Москве. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что предложенный план не содержит принципиально новых идей.

В свою очередь в Москве не считают серьезной эту идею Сайдика. В "ЛДНР" план уже назвали противоречащим минским соглашениям.

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Источник: korrespondent.net