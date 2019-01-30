В Канаде дебошира в самолете оштрафовали на $21 тысячу

В Канаде британцу Дэвиду Йонгу, который летел трансатлантическим рейсом в Великобританию, присудили 21 тысячу долларов штрафа за агрессивное поведение на лайнере. Об этом в среду, 30 января, сообщает CBC News.

В частности, судья приказал пассажиру покрыть часть расходов на горючее, поскольку из-за вызывающего поведения Йонга самолет должен был возвращаться в аэропорт.

Также в судебном решении отмечается, что Дэвид Йонг - алкоголик, но сохранял трезвость в течение 18 месяцев, пока не выпил шесть напитков, ожидая свой рейс из Калгари в Лондон 4 января.

"На борту он проявлял агрессию к членам экипажа и другим пассажирам и несколько раз пытался встать во время взлета. В конце концов, капитан экипажа принял решение вернуться в Калгари. Для того, чтобы самолет безопасно приземлился, он должен был слить 9 тонн горючего", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с учетом всех компенсаций пассажирам, авиакомпания WestJet, которая выполняла рейс, претерпела почти 200 тысяч долларов убытков, однако судья уменьшил сумму компенсации, чтобы не сделать с осужденного банкрота.

Известно также, что Йонг провел неделю за решеткой, пока рассматривалось его дело. По словам адвоката британца, Канада, вероятно, объявит его подзащитного персоной нон грата, несмотря на то, что здесь живет его мать.

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Источник: korrespondent.net