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30. 01. 2019

В Кременчуге на подростка упала сосулька: он в реанимации

В Кременчуге (Полтавская область) на голову 16-летнего подростка с крыши упала сосулька. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает в среду, 30 января, пресс-служба областного управления полиции.

"В Кременчугский отдел полиции около 14:40 поступила информация от местных медиков о госпитализации в больницу 16-летнего парня, на которого в г. Кременчуг по проспекту Свободы, 124 упала сосулька", - говорится в сообщении.

По информации медиков, предварительный диагноз - перелом костей черепа, внутренне-мозговая гематома. Состояние подростка тяжелое.

Ранее в городе Решетиловка (Полтавская область) ребенку на голову упала сосулька. Его пришлось срочно госпитализировать.

Также сообщалось, что в Полтаве на улице Жовтневой упавшая с крыши ледяная глыба убила 69-летнюю жительницу Диканьки. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

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Источник: korrespondent.net

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