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30. 01. 2019

На Корсике пожилой мужчина открыл стрельбу на улице

В городе Бастия на французском острове Корсика в среду, 30 января, местный житель открыл огонь по прохожим. В результате были ранены по меньшей мере пять человек, сообщает телеканал France 3 Corse.

Отмечается, что инцидент произошел в районе 16.00 по местному времени. Мужчина начал стрелять по прохожим, ранив пять человек. Некоторые из них получили серьезные ранения.

Прекратив стрелять, он заперся в одном из домов. На месте происшествия продолжается полицейская спецоперация: сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры со стрелком.

Причина нападения пока неизвестна. По предварительным данным, стрелявшему около 70 лет.

Напомним, сегодня у здания суда в Николаеве расстреляли двух человек. Позже сообщалось о задержании стрелков.

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Источник: korrespondent.net

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