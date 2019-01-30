Убийство пары в Николаеве: появилось новое видео расстрела

Появилось новое видео расстрела супружеской пары у здания суда в Николаеве. Соответствующий ролик с камер наблюдения опубликовал в среду, 30 января, народный депутат Антон Геращенко в Facebook.

В частности, парламентарий обнародовал видео с другого, невиданного ранее ракурса, где четко виден момент убийства и все участники инцидента.

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Как рассказал нардеп, супружеская пара десять лет назад заняла своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга.

"Сегодня невинно убиенные пришли в суд по решение о взыскании долга с процентами. Убийца дождался их и хладнокровно застрелил из охотничьего ружья, после чего сдался в руки полиции. Остаток своей жизни он, судя по всему, проведет за решеткой. Цена двух жизней в Николаеве - 40 тысяч долларов", - написал Геращенко в соцсети.

Ранее появилось видео убийства пары у суда Николаева. Также сын подозреваемого был вскоре задержан на выезде из Николаева в сторону Одессы.

Перед этим стало известно, что подозреваемый в убийстве семейной пары у здания Ленинского райсуда Николаева был им должен 2,5 миллиона гривен.

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Источник: korrespondent.net