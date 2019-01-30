В ООН заявили, что Сайдик не согласовывал свой "мирный план"

Генеральный секретарь ООН не получал обращений от специального представителя главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартина Сайдик относительно нового "мирного плана". Об этом на брифинге в среду, 30 января, заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

"Мы видим из сообщений в СМИ, что кто-то предложил такой план. Я не знаю ни о каких официальных обращениях от ОБСЕ в ООН, которые разъясняли бы детали этого плана", - сказал спикер, отвечая на вопрос, обращались ли Сайдик и ОБСЕ к генсеку и ООН для согласования нового "мирного плана".

При этом Дюжаррик добавил, что он не может комментировать план Сайдик, не увидев его деталей.

Кроме того, в ООН заверили, что, как и раньше, поддерживают усилия "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы в Минске и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее спецпредставитель главы ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности и который должны утвердить страны "нормандской четверки" - Украина, Франция, Германия и РФ.

План предусматривает, кроме совместной миссии ООН и ОБСЕ (с военным и полицейским компонентами и международной администрацией на ОРДЛО) также организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса - вроде того, которое раньше было на Балканах.

30 января после переговоров ТКГ в Минске Сайдик заявил о своей приверженности Минским соглашениям и их безальтернативности.

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Источник: korrespondent.net