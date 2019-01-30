Холоднее, чем на полюсе. Аномальный мороз в США

В США пришли аномальные морозы, в некоторых местах температура может опуститься до минус 53 градусов по Цельсию. Холодный фронт протянулся от Дакоты до штата Мэн. Метеорологи объясняют редкое для этой местности погодное явление влиянием полярного вихря, который обычно движется вокруг Северного полюса.

В ряде штатов введен режим чрезвычайного положения, людям советуют не дышать глубоко и не разговаривать. Из-за непогоды отменены сотни авиарейсов, не работает общественный транспорт. Жертвами холодов стали пять человек. Президент США Дональд Трамп шутит на тему глобального потепления. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Холоднее, чем на Северном полюсе

Температура в регионе Великих озер упала до минус 30 градусов по Цельсию, а при порывах холодного ветра может опускаться до минус 45. Средняя температура воздуха на Северном полюсе зимой составляет минус 40 градусов, а в последние дни она не опускалась ниже минус 33.

Сотрудник американской Национальной метеорологической службы Джон Гаган отметил: "Подобная интенсивность холодного воздуха, я бы сказал, случается раз в поколение".

С аномальным холодом столкнутся около 75 процентов населения континентальной части США - 220 миллионов человек.

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В некоторых районах США ожидается похолодание до минус 53. На этой неделе будет побито больше десятка температурных рекордов. Так, в Чикаго температура воздуха в последний раз падала до таких значений в 1985 году.

Из-за резкого похолодания во вторник было отложено 2457 авиаперелетов, а 1360 рейсов отменены. В среду 1134 рейсы планируются к отмене.

Практически все поезда, которые обслуживает американская железная дорога Amtrak, были отменено в среду и четверг. Почтовая служба США объявила о том, что почта не будут доставлять в некоторых регионах.

Помимо жуткого мороза в Штаты пришли сильные снегопады. В Висконсине ожидают 60 сантиметровых сугробов, а в Иллинойсе - 15 сантиметров снега.

Из-за сильных морозов частично замерз Ниагарский водопад в штате Нью-Йорк, вызвав восторг у туристов. Аномальные морозы задержатся на территории США на несколько дней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Niagara by day... and night 🌝 . . . . #tbt #goodafternoon #niagara #falls #icy #waterfalls #snowy #naturalwonders #niagarafalls #canada #ontario #winter #mytravelgram #traveldiaries Публикация от Eva (@evalcobendas) 29 Янв 2019 в 6:44 PST

Сидеть дома или не дышать

Метеорологи предупредили, что существует вероятность получения обморожения всего за десять минут нахождения на сильном морозе.

Власти штата Айова посоветовала местным жителям по возможности не дышать глубоко и не разговаривать на улице.

В штатах Среднего Запада Висконсине, Мичигане и Иллинойсе объявлено чрезвычайное положение. Аналогично поступили и в более южных штатах, Алабаме и Миссисипи.

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Полиция Чикаго сообщает о нескольких случаях уличных грабежей, когда людям угрожали огнестрельным оружием. Особым спросом у грабителей пользуются пуховики фирмы Canada Goose, стоимостью более тысячи долларов.

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Трампу не хватает глобального потепления

Полярный вихрь - это масса холодного воздуха низкого давления, которая циркулирует в стратосфере над Арктикой и Антарктикой. Иногда циркуляция полярного вихря в зимний период ослабевает и волны холодного воздуха могут перемещаться на юг.

По мнению метеорологов, резкое похолодание связано с внезапным потеплением в районе Северного полюса, вызванным теплым фронтом из Марокко. Из-за этого полярный вихрь оказался нарушен, и массы холодного воздуха сместились к югу.

Стоит отметить, что частота зимних полярно-вихревых явлений увеличилась за последние четыре десятилетия. Ученые считают, что в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека, зимы в мире могут стать более суровыми.

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Однако Дональд Трамп, известный своим скептическим отношением к изменению климата, посетовал, что США не хватает глобального потепления.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!", - написал американский президент в Twitter 20 января.

Позже, 29 января, Трамп повторил свою шутку о глобальном потеплении.

"Что же случилось с Глобальным Потеплением? Скорее возвращайся, нам тебя не хватает!", - написал он.

Как отмечает Vox, несмотря на аномальное похолодание, 2018 год стал самым теплым в истории, а изменение климата предполагает и изменение погоды.

В свою очередь Национальное управление океанических и атмосферных исследований написало в Twitter, что зимние бури - вовсе не показатель отсутствия глобального потепления.

twitter.com/NOAAClimate

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Источник: korrespondent.net