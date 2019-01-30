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30. 01. 2019

НАБУ сообщило экс-главе Укркосмоса о подозрении

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему руководителю ГП Укркосмос о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8245 млн долл., предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП ПО Южмаш, и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 2924 млн долларов.

По данным следствия, бывший генеральный директор ГП Укркосмос по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, 8,245 млн долл. США, полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована на Кипре, были использованы в его собственных интересах.

В результате таких действий был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника Лыбидь как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины. 

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Источник: korrespondent.net

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