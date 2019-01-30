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30. 01. 2019

Перемирие на Донбассе днем нарушили трижды - ООС

В течение текущих суток, 30 января, в период с 00:00 до 18:00 среды, сепаратисты три раза обстреляли позиции украинских войск на Донбассе, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, указано, что в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных обстреляли вблизи поселка Кряковка из минометов калибра 82 мм, а с автоматических гранатометов и стрелкового оружия вблизи Хутора Вильный.

В свою очередь в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов в районе населенного пункта Павлополь.

"В результате преступных обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

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Источник: korrespondent.net

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