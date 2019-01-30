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30. 01. 2019

Грипп в Украине: еще в десяти школах Николаева объявлен карантин

В Николаеве с 31 января еще десять школ закрываются на карантин в связи с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом в среду, 30 января, сообщает пресс-служба мэрии.

"С 31 января 2019 года приостановлен учебный процесс еще в десяти учебных заведениях: школах №№15, 25, 42, 44, 51, 53, 61, 64, гимназии №3 и четвертой гимназии", - говорится в сообщении.

В частности, предполагается, что вынужденные каникулы в указанных учреждениях пройдут с 31 января по 1 февраля 2019 года.

Ранее в Николаеве закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа 13 школ, а вскоре еще 17 средних учебных заведений.

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Источник: korrespondent.net

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