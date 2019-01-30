Почти все СИЗО в Украине не соответствуют нормам ЕС - Минюст

Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам Европейского Союза. Об этом заявил заместитель министра юстиции Вадим Чернышев, сообщает в среду, 30 января, Радио Свобода.

"Почти все следственные изоляторы в Украине не соответствуют нормам, которые есть в Европе", - отметил чиновник.

При этом он сообщил, что сейчас украинские СИЗО заполнены на 95%.

Надо строить новые следственные изоляторы, убеждены в Минюсте, и даже предложили государственно-частное партнерство: инвестор может получить земельный участок и старый дом в черте города в свое пользование, если построит в другом месте новое здание для СИЗО по международным стандартам.

Однако Чернышев отметил, что таких желающих пока не нашлось.

"Если говорить о Киеве - участок под Лукьяновским СИЗО, примерно 3,6 га, и есть несколько участков, на которые мы могли бы перенести это здание. Но инвестор рассчитывает на прибыль. У нас было до десяти переговоров с различными инвесторами, которые интересовались, но не подали свои предложения. По их расчетам, они не выходили на доходность от реализации этих проектов", - рассказал замминистра.

Ранее в Киевском следственном изоляторе из-за кори ввели карантин.

Также сообщалось, что офицер Киевского СИЗО был задержан при попытке пронести на территорию режимного учреждения наркотики.

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Источник: korrespondent.net