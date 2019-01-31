Мадуро пригрозил США наихудшим вариантом Вьетнама

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выпустил видеообращение, в котором предупредил венесуэльцев о риске военной интервенции США и призвал соотечественников поддержать его. Об этом в среду, 30 января, сообщило агентство Интерфакс.

"Мы не допустим, чтобы Латинская Америка стала вторым Вьетнамом. Если США стремятся провести интервенцию, что они получат наихудший для них из всех возможных вариантов повторения Вьетнама", − отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер также призвал жителей страны противостоять президенту США Дональду Трампу.

Ранее Мадуро объявил, что до мая в Венесуэле появятся два миллиона ополченцев, которые будут защищать страну от "североамериканской империи".

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, возглавляющий венесуэльскую оппозицию, объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В этот же день в Каракасе и в других городах страны вспыхнули массовые акции против Мадуро.

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Источник: korrespondent.net