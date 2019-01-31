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31. 01. 2019

На самом дорогом авианосце США обнаружили проблемы с катапультами

На самом дорогом военном корабле ВМС США Gerald R. Ford стоимостью 13 миллиардов долларов зафиксировали десятки сбоев электромагнитных катапульт, которые используются для запуска самолетов. Об этом в среду, 30 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Пентагона.

Отмечается, что катапульты отказывали 20 раз во время 740 испытательных полетов над морем с мая 2017 года, когда авианосец был введен в состав ВМС США.

Как отмечает Bloomberg, это не первая проблема с авианосцем. На корабле также отсутствуют 11 необходимых работающих подъемников для передачи боеприпасов между палубами.

В то же время военные говорят о "растущих боевых возможностях" авианосца и теперь должны профинансировать устранение неполадок с катапультами.

Представитель флота сообщил агентству, что при возникновении неполадок никто не пострадал, однако два запуска в итоге были отменены.

USS Gerald R. Ford − самый дорогой атомный авианосец США, который был спущен на воду в 2013 году. 

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Источник: korrespondent.net

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