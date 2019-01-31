В ЕС против пересмотра соглашения о Brexit

В странах ЕС в среду, 30 января, единодушно выступили против внесения изменений в соглашение о Brexit. Об этом сообщает Интерфакс.
Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье также высказался в пользу соглашения, назвав его "единственным самым лучшим вариантом, чтобы гарантировать организованный выход Соединенного Королевства".
Канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что договор о выходе Британии из ЕС - "хороший и гармоничный".
"Ввиду этого новых переговоров о договоре не будет", − указал он.
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, говоря о достигнутом соглашении по Brexit, выразил сомнение, что существуют альтернативные схемы.
Напомним, 29 января британский парламент проголосовал за ряд поправок к соглашению о выходе страны из Европейского Союза. После этого Тереза Мэй заявила, что теперь Лондон будет пытаться внести их в соглашение по Brexit.
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Источник: korrespondent.net
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