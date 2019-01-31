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31. 01. 2019

В США неизвестный пытался напасть на автоколонну делегации из Китая

 
Недалеко от Белого дома в Вашингтоне неизвестный попытался напасть на автоколонну китайской делегации. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление Секретной службы США.
 
Отмечается, что неизвестный мужчина был арестован за пересечение полицейского ограждения и нападение на офицера полиции после попытки помешать дорожному движению "во временно перекрытом районе". 
 
В результате инцидента пострадал сотрудник Секретной службы. Он получил серьезную травму, но угрозы жизни она не представляет.
 
Рядом с местом инцидента находились протестующие. Как отмечает телеканал, делегация из Китая прибыла в США для торговых переговоров.
 
Ранее сообщалось, что во Франции трое неизвестных напали на тюремный конвой и освободили заключенного. 
 
Напомним, в декабре прошлого года полиция снимала неизвестного мужчину с главной рождественской ели США неподалеку от Белого дома.
 
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Источник: korrespondent.net

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