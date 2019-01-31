Лента RSS
Подписаться на ленту
31 января 2019, четверг, 04:53
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
31. 01. 2019

Европарламент поддержал Нацассамблею Венесуэлы − Гуайдо

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, сообщил, что председатель Европарламента Антонио Таяни выразил поддержку Национальной ассамблее Венесуэлы. Об этом Гуайдо написал в среду, 30 января, в Twitter.

"Я поговорил с Антонио Таяни, председателем Европейского парламента, он утвердил свою поддержку Национальной ассамблее как единственному законно избранному органу (власти) в Венесуэле. Я благодарю за вашу поддержку во имя всех венесуэльцев", − написал лидер венесуэльской оппозиции.

Ранее СМИ сообщили, что 31 января Европарламент одобрит резолюцию о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз готов признать Гуаидо законным президентом страны, если власти Венесуэлы не согласятся на досрочные выборы главы государства в ближайшее время.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

В древнем Египте не вели записей о военных поражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал войну, можно по тому, что победы происходили все ближе и ближе к их столице.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.